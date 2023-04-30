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Нутрициолог Мещерякова дала совет всем, кто едет в  экзотические страны

Чтобы не отравиться и не подорвать работу пищеварительной системы, стоит с осторожностью пробовать блюда с обилием специй и незнакомых ингредиентов из китайской, японской, тайской и индийской кухни. Такую рекомендацию туристам, собирающимся в экзотические страны, дала нутрициолог Татьяна Мещерякова в интервью "Мосленте".

Нутрициолог дала совет всем, кто едет в экзотические страны
© Pxhere

Эксперт объяснила, что организм воспринимает как стресс любую экзотическую пищу. В идеале житель России должен выстраивать базовый рацион за границей с опорой на кухню родной страны: она привычнее и лучше подходит по составу микроэлементов и минералов.

Кроме того, отметила Мещерякова, предпочтительно делать упор на сезонные овощи и фрукты, а блюда новой кухни вводить аккуратно для разнообразия. Такой подход позволит, с одной стороны, питаться неоднообразно, с другой — не перегружать организм непривычной пищей.

Рука Будды: самый странный экзотический фрукт

Ранее "Рамблер" писал об экзотических фруктах в Таиланде.

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