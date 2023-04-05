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2 часа назад

В Сингапуре возобновились бесплатные экскурсии для транзитных пассажиров

Мира Маркина

В Сингапуре снова доступны бесплатные экскурсии по городу для транзитных авиапассажиров. Они могут воспользоваться услугой, если их стыковка занимает не меньше пяти с половиной, но не больше 24 часов. Об этом пишет Travel News Asia.

Чтобы участвовать в турах, участникам необходимо иметь действующую визу на въезд в Сингапур. Для российских туристов предусмотрена возможность безвизового транзита, поэтому им также можно осмотреть город в течение двух с половиной часов.

Экскурсии доступны ежедневно, скоро их количество увеличат до девяти в день. Предварительно забронировать туры можно на сайте аэропорта Чанги.

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Экскурсии от компаний Changi Airport Group (CAG), Singapore Airlines (SIA) и Сингапурским советом по туризму (STB) не проводились три года из-за коронавируса. Они возобновились впервые после начала пандемии.

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