Леван Джагарян, посол России в Коломбо и на Мальдивах, рассказал, что россияне стали лидерами по туристическому потоку на Шри-Ланку. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что россияне прочно закрепились на первом месте по количеству туристов на острове, и власти государства обращают на это внимание "с удовлетворением".

"Мы являемся очень важным источником поступления в бюджет Шри-Ланки", — пояснил Джагарян.

Тем не менее, он добавил, что количество рейсов в популярную туристическую страну ближайшим летом уменьшится. Это связано с падением туристического сезона из-за погодных условий.

Дело в том, что в летние месяцы на Шри-Ланке устанавливается жаркая и сухая погода, а в июле начинается сезон дождей.