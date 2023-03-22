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37 минут назад

Посол России в Коломбо: россияне — лидеры по турпотоку на Шри-Ланку

Мария Каткова

Леван Джагарян, посол России в Коломбо и на Мальдивах, рассказал, что россияне стали лидерами по туристическому потоку на Шри-Ланку. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что россияне прочно закрепились на первом месте по количеству туристов на острове, и власти государства обращают на это внимание "с удовлетворением".

"Мы являемся очень важным источником поступления в бюджет Шри-Ланки", — пояснил Джагарян.

Тем не менее, он добавил, что количество рейсов в популярную туристическую страну ближайшим летом уменьшится. Это связано с падением туристического сезона из-за погодных условий.

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Дело в том, что в летние месяцы на Шри-Ланке устанавливается жаркая и сухая погода, а в июле начинается сезон дождей.

Ранее сообщалось, что россияне чаще других ездили на Шри-Ланку в январе 2023 года.

Новости путешествий,Видео,Леван Джагарян,
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