Леван Джагарян, посол России в Коломбо и на Мальдивах, рассказал, что россияне стали лидерами по туристическому потоку на Шри-Ланку. Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что россияне прочно закрепились на первом месте по количеству туристов на острове, и власти государства обращают на это внимание "с удовлетворением".
"Мы являемся очень важным источником поступления в бюджет Шри-Ланки", — пояснил Джагарян.
Тем не менее, он добавил, что количество рейсов в популярную туристическую страну ближайшим летом уменьшится. Это связано с падением туристического сезона из-за погодных условий.
Дело в том, что в летние месяцы на Шри-Ланке устанавливается жаркая и сухая погода, а в июле начинается сезон дождей.
Ранее сообщалось, что россияне чаще других ездили на Шри-Ланку в январе 2023 года.