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1 час назад

Блогерша разделила семью в самолете и прослыла в Сети грубиянкой

Lenta.ru

Блогерша в самолете отказалась уступить место попутчику и разделила семью на время полета. Путешественница прослыла в сети грубиянкой и стала предметом споров среди пользователей TikTok, передает Daily Mail.

Блогерша разделила семью в самолете и прослыла грубиянкой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя Одри Питерс (Audrey Peters) рассказала, что летела из Нью-Йорка в Париж и попутчики попросили ее пересесть на другое место, поскольку хотели сесть вместе, но не забронировали места заранее. Питерс отказала путешественникам и выложила в соцсети короткое видео о случившемся.

На кадрах девушка пьет шампанское и смеется, в тексте под роликом она рекомендовала всем ответственнее относиться к подготовке к полету.

«Нет, я не буду менять свое место. Бронируйте ваши места заранее, детки», — написала Питерс.

TikTok

После этого комментаторы принялись спорить на тему этикета в самолете. Некоторые пользователи поддержали блогершу, подтвердив, что просить о смене места невоспитанно. «Меня так тошнит от людей, которые думают, что нормально мешать кому-то, потому что плохо спланировали свое путешествие», — высказался один из пользователей.

Остальные юзеры удивились грубости блогерши, объяснив, что перебронирование могло произойти по вине авиакомпании, из-за чего семья была разделена. «Будь добрее», «Могла бы облегчить чью-то жизнь», «Такое поведение очень бесит», — заключили комментаторы.

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