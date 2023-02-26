Туры в Турцию на 8 Марта могут обойтись дешевле перелета

Билеты на самолеты из России в Турцию на 8 Марта дорожают. Многие туры в страну оказываются дешевле перелета, сообщает TourDom.

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За семь ночей в бюджетном отеле в Аланье с завтраками достаточно будет заплатить около 25 тысяч рублей с человека. Авиабилеты на рейсы популярных перевозчиков, первый из которых 3 марта из столичного Внуково, стоят в районе 28 тысяч рублей.

Похожий тур из Казани с заселением в этот же отель обойдется в 26,5 тысяч рублей с человека. При этом инфраструктура в отеле, согласно отзывам некоторых туристов, больше напоминает пансионат. Билеты на рейсы Turkish Airlines туда-обратно 3 и 10 марта с багажом тоже выше: 30 тысяч рублей.

Наиболее ощутимо сэкономят петербуржцы. За перелет туда-обратно 4 и 11 марта им пришлось бы заплатить минимум 39 тысяч рублей, но тур в бюджетный пятизвездочный отель с завтраками обойдется им примерно в 28 тысяч.