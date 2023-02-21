Названы три города, куда устремятся россияне на 8 марта

Многие россияне предпочитают выбираться в маленькие путешествия в праздничные дни. Так, одним из самых востребованных направлений в Международный женский день стал Сочи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на совместное исследование сервисов МТС Travel и Bronevik.com.

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Выяснилось, что в период с 4 по 12 марта около 10 процентов всех заказов приходится именно на южный курорт. На втором месте оказался спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» в Сахалинской области. И завершил тройку лидеров Шерегеш в Кемеровской области.

Также многие соотечественники предпочли отправиться в столицу страны, вероятно, с целью экскурсионных походов. Другими востребованными направлениями оказались Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Иркутск и Кисловодск.