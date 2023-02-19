В регионах России будут развивать туризм для школьников

Российское правительство выделит регионам средства, чтобы сделать туризм для школьников более доступным. Информация об этом размещена на сайте кабмина .

Предполагается, что с помощью выделенных средств регионы предоставят детям школьного возраста больше возможностей путешествовать. Кроме того, в сумму закладываются расходы на мероприятия, которые позволят популяризировать туризм среди юных жителей России.