Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+15° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
4 часа назад

В регионах России будут развивать туризм для школьников

Мира Маркина

Российское правительство выделит регионам средства, чтобы сделать туризм для школьников более доступным. Информация об этом размещена на сайте кабмина.

В регионах России будут развивать туризм для школьников
Фото: PxherePxhere

Предполагается, что с помощью выделенных средств регионы предоставят детям школьного возраста больше возможностей путешествовать. Кроме того, в сумму закладываются расходы на мероприятия, которые позволят популяризировать туризм среди юных жителей России.

Проект распоряжения направлен будет реализован в рамках федеральных проектов госпрограммы "Развитие туризма".

РИА Новости: Оформление шенгенской визы в Испанию остается наиболее бюджетным

Ранее стало известно, сколько россияне потратили на зимний отпуск.

Новости путешествий,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий