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25 минут назад

Стало известно, сколько денег россияне израсходовали на отпуск зимой

Мира Маркина

Около 25% жителей России съездили в отпуск зимой, заплатив от 10 до 50 тысяч рублей. Дороже 100 тысяч рублей отдых был только у двадцатой части граждан. Об этом стало известно из исследования, которое провели банк "Открытие", сообщает РИА Новости.

Стало известно, сколько россияне потратили на отпуск зимой
Фото: PxherePxhere

Почти 40% россиян совсем не отдыхали зимой, для пятой части отпуск обошелся менее чем в 10 тысяч рублей, около четверти граждан заплатили от 10 до 50 тысяч рублей.

Приблизительно каждый восьмой житель России (12%) этой зимой израсходовал на отпуск от 50 до 100 тысяч рублей, а для двадцатой части опрошенных (5%) отдых стоил дороже 100 тысяч рублей.

Россияне массово отправились на зимний отдых в три страны

Банк "Открытие" и "Росгосстрах" проводили исследование с 9 по 16 февраля. В нем участвовали около тысячи россиян от 18 до 65 лет в городах, где живут более 100 тысяч человек.

Ранее "Рамблер" рассказывал о лучших местах для зимнего отдыха в России и за рубежом.

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