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2 часа назад

В России законодательно установят габариты ручной клади

Мира Маркина

На законодательном уровне установят параметры рюкзака, дамской сумочки и других видов ручной клади, чтобы пассажиры не спорили в аэропорту. Об этом сообщили в Ространснадзоре.

В России законодательно установят габариты ручной клади
Фото: PxherePxhere

У многих компаний доступны билеты без багажа, только с ручной кладью. Однако иногда авиаперевозчики устанавливают такие габариты ручной клади, что даже самые маленькие сумки критериям не соответствуют.

Действующие требования — от 90 до 120 сантиметров по сумме трех измерений — стоит конкретизировать и сделать общими для всех компаний, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Но, по его мнению, требования должны зависеть от типа воздушного судна.

Насущный вопрос: ручная кладь — это сколько сумок

Так, у ближне-, средне- и дальнемагистральных самолетов различаются грузоподъемность, расстояние между пассажирскими креслами, а также другие параметры.

Разрешенный сейчас вес ручной клади варьируется от пяти до десяти килограммов.

Ранее стюардесса в мини выполнила трюк в самолете и поразила интернет-пользователей.

Новости путешествий,Кирилл Янков,Ространснадзор,
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