В России законодательно установят габариты ручной клади

На законодательном уровне установят параметры рюкзака, дамской сумочки и других видов ручной клади, чтобы пассажиры не спорили в аэропорту. Об этом сообщили в Ространснадзоре.

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У многих компаний доступны билеты без багажа, только с ручной кладью. Однако иногда авиаперевозчики устанавливают такие габариты ручной клади, что даже самые маленькие сумки критериям не соответствуют.

Действующие требования — от 90 до 120 сантиметров по сумме трех измерений — стоит конкретизировать и сделать общими для всех компаний, считает председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков. Но, по его мнению, требования должны зависеть от типа воздушного судна.

Так, у ближне-, средне- и дальнемагистральных самолетов различаются грузоподъемность, расстояние между пассажирскими креслами, а также другие параметры.