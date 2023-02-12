Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
15 минут назад

Российскую туристку депортировали из Израиля и лишили багажа

Мира Маркина

Российская туристка направлялась из Еревана в Тель-Авив, но ее задержали по подозрению в нелегальной эмиграции и депортировали из страны. Вещи, которые она везла с собой, отобрали. Об этом сообщает TourDom.

Российскую туристку депортировали из Израиля и лишили багажа
Фото: PxherePxhere

Девушка летела рейсом компании FlyOne Armenia 6 февраля. В аэропорту Бен-Гурион прошла интервью и проверку телефона. Въехать в Израиль ей не разрешили, заподозрив, что она хочет незаконно эмигрировать и устроиться в стране на работу.

По словам туристки, ей не поверили, что она едет в Израиль как путешественница, и поэтому увезли на машине с решетками в изолятор. Она просидела больше суток без вещей, горячей воды и чистого белья. Ее и всех, кто находился в том же помещении, плохо кормили и держали в холоде.

Сколько стоят продукты в Израиле: видео

Девушка взяла билет на 7 февраля, чтобы как можно быстрее выбраться. Получить багаж ей не позволили, но обещали, что вещи вернутся в Москву одновременно с хозяйкой. Однако их потеряли.

"Я написала заявление в аэропорту Жуковский. Но, как сказали российские пограничники, шансы на нахождение багажа очень малы", — рассказала туристка.

В Израиле россиян неоднократно депортировали из страны из-за строгих правил все необходимые документы: загранпаспорт, срок действия которого заканчивается минимум через 6 месяцев от даты въезда, страховку, обратный билет, подтверждение брони гостиницы или приглашение принимающей стороны и справку из банка. Помимо этого, есть смысл подготовиться к собеседованию, во время которого вести себя неконфликтно, сохранять нейтралитет и не обманывать пограничников.

Ранее "Рамблер" писал о странных привычках израильтян, которые не поймут в России.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители