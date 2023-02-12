Российскую туристку депортировали из Израиля и лишили багажа

Российская туристка направлялась из Еревана в Тель-Авив, но ее задержали по подозрению в нелегальной эмиграции и депортировали из страны. Вещи, которые она везла с собой, отобрали. Об этом сообщает TourDom.

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Девушка летела рейсом компании FlyOne Armenia 6 февраля. В аэропорту Бен-Гурион прошла интервью и проверку телефона. Въехать в Израиль ей не разрешили, заподозрив, что она хочет незаконно эмигрировать и устроиться в стране на работу.

По словам туристки, ей не поверили, что она едет в Израиль как путешественница, и поэтому увезли на машине с решетками в изолятор. Она просидела больше суток без вещей, горячей воды и чистого белья. Ее и всех, кто находился в том же помещении, плохо кормили и держали в холоде.

Девушка взяла билет на 7 февраля, чтобы как можно быстрее выбраться. Получить багаж ей не позволили, но обещали, что вещи вернутся в Москву одновременно с хозяйкой. Однако их потеряли.

"Я написала заявление в аэропорту Жуковский. Но, как сказали российские пограничники, шансы на нахождение багажа очень малы", — рассказала туристка.

В Израиле россиян неоднократно депортировали из страны из-за строгих правил все необходимые документы: загранпаспорт, срок действия которого заканчивается минимум через 6 месяцев от даты въезда, страховку, обратный билет, подтверждение брони гостиницы или приглашение принимающей стороны и справку из банка. Помимо этого, есть смысл подготовиться к собеседованию, во время которого вести себя неконфликтно, сохранять нейтралитет и не обманывать пограничников.