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1 час назад

Мужчина приметил гигантскую акулу и спас отдыхающих

Катерина Саломе

В Австралии 36-летний Дэвид Альфоносо обнаружил на записи с камера дрона шестиметровую акулу. Благодаря этому мужчина спас не только свою семью, но и сотни других отдыхающих, сообщает The Sun.

Мужчина приметил гигантскую акулу и спас отдыхающих
Фото: pixabay.compixabay.com

Дэвид был увлечен съемкой дикой природы с высоты птичьего полета и внезапно заметил акулий плавник в воде. Он испугался, так как в это время его супруга и двухлетний сын купались на мелководье.

«Я не мог допустить, чтобы в воде остались мои жена и сын или кто-либо еще», — признался он.

Акула запрыгнула в рыбацкую лодку и ударила подростка

Мужчина тут же позвонил жене, чтобы предупредить ее об опасности. Она, в свою очередь, сообщила об акуле другим окружающим и оповестила спасателей. Те оперативно выдвинулись на гидроцикле к месту, где был замечен хищник.

Позднее они подтвердили, что в воде находится шестиметровая белая акула, и вызвали вертолет. В итоге удалось своевременно закрыть пляж, так что никто не пострадал.

Ранее мы писали о том, что акула укусила женщину на глазах у туристов.

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