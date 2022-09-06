Акула укусила женщину на глазах у туристов

Женщину укусила акула на глазах у туристов. Инцидент произошел в заливе Паиа на гавайском острове Мауи в США.

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Полиция сообщила, что 51-летняя женщина из Франции плавала с маской и трубкой в мутной воде в ста метрах от берега и вдруг была укушена акулой.

Очевидцы увидели, что туристке нужна помощь, вытащили женщину на берег, на место прибыли спасатели. Специалисты из отдела охраны природы и ресурсов отреагировали, предупредив людей, чтобы они держались подальше от воды. Позже власти закрыли три пляжа.