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1 час назад

Акула укусила женщину на глазах у туристов

Диана Товсепова

Женщину укусила акула на глазах у туристов. Инцидент произошел в заливе Паиа на гавайском острове Мауи в США.

Акула укусила женщину на глазах у туристов
Фото: PxherePxhere

Полиция сообщила, что 51-летняя женщина из Франции плавала с маской и трубкой в мутной воде в ста метрах от берега и вдруг была укушена акулой.

Очевидцы увидели, что туристке нужна помощь, вытащили женщину на берег, на место прибыли спасатели. Специалисты из отдела охраны природы и ресурсов отреагировали, предупредив людей, чтобы они держались подальше от воды. Позже власти закрыли три пляжа.

Ранее мы писали о самых популярных зарубежных направлениях у россиян.

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