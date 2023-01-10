Индийцы посетили семь континентов в рекордный срок

Двое граждан Индии – Али Ирани и Суджой Кумар Митра – отправились в большое путешествие по семи континентам. Мужчинам удалось установить новый рекорд Гиннесса, сообщает агентство UPI.
Али Ирани и Суджой Кумар Митра 4 декабря поехали в Антарктиду, а всего три дня спустя оказались в Австралии, в городе Мельбурн. В результате граждане Индии посетили семь континентов за три дня, один час, пять минут и четыре секунды.
Однако к установленному рекорду путешественники относятся философски.
“Сегодня мы можем побить рекорд, а завтра кто-то другой побьет наш”, – заявил Суджой.
Напомним, предыдущий рекорд установила гражданка ОАЭ Хавла аль-Ромаити в 2020 году. Она пересекла все земные континенты за три дня, 14 часов, 46 минут и 48 секунд.
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