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21 минуту назад

Индийцы посетили семь континентов и установили новый рекорд Гиннесса

Мира Маркина

Двое граждан Индии – Али Ирани и Суджой Кумар Митра – отправились в большое путешествие по семи континентам. Мужчинам удалось установить новый рекорд Гиннесса, сообщает агентство UPI.

Индийцы посетили семь континентов в рекордный срок
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Али Ирани и Суджой Кумар Митра 4 декабря поехали в Антарктиду, а всего три дня спустя оказались в Австралии, в городе Мельбурн. В результате граждане Индии посетили семь континентов за три дня, один час, пять минут и четыре секунды.

Однако к установленному рекорду путешественники относятся философски.

“Сегодня мы можем побить рекорд, а завтра кто-то другой побьет наш”, – заявил Суджой.

Мужчина установил рекорд, сплавившись по реке в тыкве

Напомним, предыдущий рекорд установила гражданка ОАЭ Хавла аль-Ромаити в 2020 году. Она пересекла все земные континенты за три дня, 14 часов, 46 минут и 48 секунд.

Ранее “Рамблер” писал о плюсах и минусах жизни в Бразилии.

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