Индийцы посетили семь континентов в рекордный срок

Али Ирани и Суджой Кумар Митра 4 декабря поехали в Антарктиду, а всего три дня спустя оказались в Австралии, в городе Мельбурн. В результате граждане Индии посетили семь континентов за три дня, один час, пять минут и четыре секунды.