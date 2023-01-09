Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 70.30EUR 75.08
Войти в почту
59 минут назад

Кот решил лететь первым классом и сбежал от хозяина

Мария Кимакович

Инцидент произошел на борту самолета компании United Airlines, сообщает Daily Mail.

Кот решил лететь первым классом и сбежал от хозяина
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Во время одного из внутренних рейсов компании кот сбежал из переноски и заставил бортпроводницу побегать за ним по салону.

Когда, наконец, девушке удалось поймать животное и она попыталась найти его хозяина в экономе, полосатый разбойник начал шипеть.

Почему на Шпицбергене запретили кошек

В итоге кот вырвался из рук стюардессы и сбежал в первый класс. Там его во второй раз поймали и через некоторое время вернули, наконец, владельцу, летевшему в экономе.

Ранее семья купила тур в Турцию за 25 миллионов рублей.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители