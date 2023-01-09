Кот решил лететь первым классом и сбежал от хозяина

Во время одного из внутренних рейсов компании кот сбежал из переноски и заставил бортпроводницу побегать за ним по салону.

Когда, наконец, девушке удалось поймать животное и она попыталась найти его хозяина в экономе, полосатый разбойник начал шипеть.

В итоге кот вырвался из рук стюардессы и сбежал в первый класс. Там его во второй раз поймали и через некоторое время вернули, наконец, владельцу, летевшему в экономе.