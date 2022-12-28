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2 часа назад

РИА Новости: туристы жалуются на отдых на Красной Поляне

Мария Каткова

После того, как на Красной Поляне отложили открытие горнолыжного сезона, туристы начали жаловаться на закрытые трассы и дорогие подъемники. Об этом сообщает РИА Новости.

Туристы жалуются на отдых на Красной Поляне
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Пресс-служба курорта Красная Поляна заявила о том, что открытие горнолыжных трасс переносится на 31 декабря в связи с отсутствием снега. Гостям, которые приобрели билеты, пообещали возврат средств.

Однако туристы оказались не готовы к тому, что почти все подъемники будут закрыты, а на открытые стоимость будет значительно выше.

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Туристы возмутились тому, что на Красной Поляне работает всего два подъемника, при этом на них серьезные очереди. За целый день можно успеть подняться всего три раза. Кроме того, ценник за ски-пасс достигает 4500 рублей. Такую сумму сделали для того, чтобы ограничить количество людей в очередях.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказал о загруженности отелей в Сочи в 2023 году.

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