Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств (АТА), рассказал о высоком спросе на отели Сочи в 2023 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, многие туристы уже забронировали отели Сочи и Красной поляны на первую треть 2023 года. Так, до марта гостиницы Красной Поляны забронированы на 80%. В праздничные дни 23 февраля и 8 марта бронирование достигает 100%. При этом пока что относительно свободны прибрежные гостиницы, на них приходится 50% бронирований.

Он отметил, что такой высокий спрос связан с тем, что отельеры согласились не повышать цены на отдых после новогодних каникул. По данным мэрии города, на курорт в праздники приедет около 200 тысяч человек.