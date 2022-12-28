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2 часа назад

Гендиректор "Аэрофлота": повышения цен на билеты не избежать

Мария Каткова

Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Сергей Александровский высказался о том, что будет с ценами на билеты в России в 2023 году. Об этом сообщает РБК.

В "Аэрофлоте" рассказали о ценах на билеты в 2023 году
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Эксперт отметил, что в 2022 году цена на авиабилеты по России снизилась. Однако в 2023 году она вырастет на уровень инфляции.

Самый дорогой авиабилет на Новый год обошелся россиянину в миллионы

Он добавил, что компания могла бы сильно повысить стоимость билетов, чтобы с помощью пассажиров окупить основные расходы. Однако из-за низкой покупательской способности этого не произойдет. В таком случае цена бы выросла на 20-30%. Тогда авиакомпании пришлось бы сокращать перевозки.

Ранее сообщалось, что в АТОР рассказали о ценах на путешествие в Рождество.

Новости путешествий,Сергей Александровский,Аэрофлот,
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