В "Аэрофлоте" рассказали о ценах на билеты в 2023 году

Генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Сергей Александровский высказался о том, что будет с ценами на билеты в России в 2023 году. Об этом сообщает РБК.

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Эксперт отметил, что в 2022 году цена на авиабилеты по России снизилась. Однако в 2023 году она вырастет на уровень инфляции.

Он добавил, что компания могла бы сильно повысить стоимость билетов, чтобы с помощью пассажиров окупить основные расходы. Однако из-за низкой покупательской способности этого не произойдет. В таком случае цена бы выросла на 20-30%. Тогда авиакомпании пришлось бы сокращать перевозки.