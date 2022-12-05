На Шерегеше стартовал горнолыжный сезон. Недавно посетители курорта стали свидетелями необыкновенного оптического явления в горах. Очевидцы смогли запечатлеть его на видео. Соответствующий ролик появился в тематической группе ВКонтакте.

Находясь на склоне, люди увидели светящееся кольцо вокруг Солнца – так называемый гало-эффект, причина которого кроется в отражении света звезды в кристалликах льда.

“Эффект гало, вид с трассы "Доллар" сейчас”, – сопроводили подписью ролик его авторы.

Гало-эффект возникает в морозную погоду, когда отмечается высокая влажность.

Подписчики сообщества “Инструктор. Шерегеш” посмотрели ролик более 15 тысяч раз. Многие в комментариях отметили, что увиденное завораживает их своей красотой. А кто-то и вовсе захотел поймать такое явление вживую.