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2 часа назад

Солнечное гало запечатлели в Шерегеше

Мира Маркина

На Шерегеше стартовал горнолыжный сезон. Недавно посетители курорта стали свидетелями необыкновенного оптического явления в горах. Очевидцы смогли запечатлеть его на видео. Соответствующий ролик появился в тематической группе ВКонтакте.

Находясь на склоне, люди увидели светящееся кольцо вокруг Солнца – так называемый гало-эффект, причина которого кроется в отражении света звезды в кристалликах льда.

“Эффект гало, вид с трассы "Доллар" сейчас”, – сопроводили подписью ролик его авторы.

Гало-эффект возникает в морозную погоду, когда отмечается высокая влажность.

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Подписчики сообщества “Инструктор. Шерегеш” посмотрели ролик более 15 тысяч раз. Многие в комментариях отметили, что увиденное завораживает их своей красотой. А кто-то и вовсе захотел поймать такое явление вживую.

Ранее мы писали, куда отправиться за зимней сказкой.

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