В аэропортах Москвы массовая отмена и задержка рейсов

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов. Об этом сообщает издание "Москва 24" со ссылкой на сервис "Яндекс Расписания".

В аэропорту Шереметьево отменили пять рейсов, задержали - 10. Во Внуково отменили восемь рейсов. Еще 11 вылетов было перенесено на другое время. В аэропорту Домодедово также произошли отмены и задержки рейсов - один и пять, соответственно.