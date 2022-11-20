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3 часа назад

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

Мира Маркина

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов. Об этом сообщает издание "Москва 24" со ссылкой на сервис "Яндекс Расписания".

В аэропортах Москвы массовая отмена и задержка рейсов
Фото: pxhere.compxhere.com

В аэропорту Шереметьево отменили пять рейсов, задержали - 10. Во Внуково отменили восемь рейсов. Еще 11 вылетов было перенесено на другое время. В аэропорту Домодедово также произошли отмены и задержки рейсов - один и пять, соответственно.

За минувшие сутки высота снежного покрова в Москве достигла 12 сантиметров. По словам синоптиков, данный показатель сопоставим с климатическими нормами декабря.

Ранее стало известно, что "Аэрофлот" расширит полетную программу для регионов.

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