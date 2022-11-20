Россиянке выдали недействительную испанскую визу

Жительница Москвы получила испанскую визу на год и обнаружила в аэропорту, что она недействительна. Об этом пишут в Telegram-канале "Осторожно, Москва".
Туристка получила визу в сентябре 2022 года, заплатив 80 евро в качестве таможенной пошлины. Россиянка планировала отправиться на Кипр, а затем в путешествие по Европе. Однако в аэропорту Еревана обнаружилось, что виза аннулирована, но штамп видно только под ультрафиолетом.
По словам сотрудников аэропорта, они еще не сталкивались с подобной ситуацией. Девушку не пустили на рейс, несмотря на невозвратные билеты и забронированные гостиницы.
"Офицер сказал, что за его 15-летнюю практику это впервые. А я теперь в Ереване и не знаю, что делать, забронированы невозвратные билеты и гостиницы на месяц вперёд на Кипре и в Европе. Получается, мне выдали визу, но сразу аннулированную", - рассказала туристка.