Россиянке выдали недействительную испанскую визу

"Офицер сказал, что за его 15-летнюю практику это впервые. А я теперь в Ереване и не знаю, что делать, забронированы невозвратные билеты и гостиницы на месяц вперёд на Кипре и в Европе. Получается, мне выдали визу, но сразу аннулированную", - рассказала туристка.