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1 час назад

ОАЭ сняли все коронавирусные ограничения при въезде

Мира Маркина

В Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили о снятии всех коронавирусных мер для путешественников из других стран. Теперь организовать поездку в Арабские Эмираты стало немного проще.

Популярная арабская страна сняла все ограничения для туристов
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Речь идет об отмене обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 при въезде в страну. Также с 9 ноября от туристов больше не требуют предъявления сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

На что жалуются туристы в ОАЭ

Ранее “Рамблер” писал о еще одной стране, которая отменила все введенные во время пандемии ограничения.

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