Популярная арабская страна сняла все ограничения для туристов

В Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили о снятии всех коронавирусных мер для путешественников из других стран. Теперь организовать поездку в Арабские Эмираты стало немного проще.
Речь идет об отмене обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 при въезде в страну. Также с 9 ноября от туристов больше не требуют предъявления сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Ранее “Рамблер” писал о еще одной стране, которая отменила все введенные во время пандемии ограничения.