Популярная арабская страна сняла все ограничения для туристов

В Международной Ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили о снятии всех коронавирусных мер для путешественников из других стран. Теперь организовать поездку в Арабские Эмираты стало немного проще.

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Речь идет об отмене обязательного ПЦР-тестирования на COVID-19 при въезде в страну. Также с 9 ноября от туристов больше не требуют предъявления сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции.