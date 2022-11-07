Туристы из РФ смогут оформить электронную визу в Индонезию

Стало известно, что власти Индонезии приняли решение упростить въезд россиян в страну, об этом говорится на сайте генерального директората иммиграции Индонезии.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

На сайте сказано, что будет запущена система e-VOA, доступная для 26 стран, в том числе и для России. Благодаря этой системе у туристов будет возможность оформить въездные документы в электронном виде, а также получить электронную визу. Новые правила будут действовать в аэропортах Бали и Джакарты.

Для подачи заявления на получение электронной визы необходимо будет загрузить в систему первую страницу загранпаспорта, срок действия которого не менее полугода с момента въезда в страну. Также потребуется приложить свою фотографию. Виза, как говорится в сообщении, будет предоставлена не позднее, чем через 90 дней с момента подачи документов.

Виза оформляется на срок до 30 дней, а продлить, в случае необходимости, ее можно будет на столько же. Стоимость в рублях – около двух тысяч.