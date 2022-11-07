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1 час назад

Туристы из РФ смогут оформить электронную визу в Индонезию

Мира Маркина

Стало известно, что власти Индонезии приняли решение упростить въезд россиян в страну, об этом говорится на сайте генерального директората иммиграции Индонезии.

Туристы из РФ смогут оформить электронную визу в Индонезию
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

На сайте сказано, что будет запущена система e-VOA, доступная для 26 стран, в том числе и для России. Благодаря этой системе у туристов будет возможность оформить въездные документы в электронном виде, а также получить электронную визу. Новые правила будут действовать в аэропортах Бали и Джакарты.

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Для подачи заявления на получение электронной визы необходимо будет загрузить в систему первую страницу загранпаспорта, срок действия которого не менее полугода с момента въезда в страну. Также потребуется приложить свою фотографию. Виза, как говорится в сообщении, будет предоставлена не позднее, чем через 90 дней с момента подачи документов.

Виза оформляется на срок до 30 дней, а продлить, в случае необходимости, ее можно будет на столько же. Стоимость в рублях – около двух тысяч.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что ОАЭ отменили большую часть ковидных ограничений для туристов.

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