Из-за увеличения веса пассажиров в США заблокируют часть мест в самолетах

В Америке протестируют нововведение: часть мест в самолетах будет недоступна на борту Boeing 757.

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Как пишет газета Live and Let’s Fly, такое решение принято в связи с увеличением веса пассажиров в зимний период.

Поэтому определенные кресла будет недоступны для посадки в период с 1 ноября по 30 апреля 2023 года.

Еще одна причина такого решения заключается в том, что в Соединенных Штатах, как правило, не взвешивают ручную кладь.