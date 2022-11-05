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3 часа назад

Из-за увеличения веса пассажиров в США заблокируют часть мест в самолетах

Стелла Шмель

В Америке протестируют нововведение: часть мест в самолетах будет недоступна на борту Boeing 757.

Из-за увеличения веса пассажиров в США заблокируют часть мест в самолетах
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

Как пишет газета Live and Let’s Fly, такое решение принято в связи с увеличением веса пассажиров в зимний период.

Поэтому определенные кресла будет недоступны для посадки в период с 1 ноября по 30 апреля 2023 года.

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Еще одна причина такого решения заключается в том, что в Соединенных Штатах, как правило, не взвешивают ручную кладь.

А в зимнее время года эта проблема усугубляется наличием пальто и другими аксессуарами.

Ранее мы писали, что женщину сняли с рейса из-за 10-килограммовой груди.

Новости путешествий,Boeing,
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