Из-за увеличения веса пассажиров в США заблокируют часть мест в самолетах

В Америке протестируют нововведение: часть мест в самолетах будет недоступна на борту Boeing 757.
Как пишет газета Live and Let’s Fly, такое решение принято в связи с увеличением веса пассажиров в зимний период.
Поэтому определенные кресла будет недоступны для посадки в период с 1 ноября по 30 апреля 2023 года.
Еще одна причина такого решения заключается в том, что в Соединенных Штатах, как правило, не взвешивают ручную кладь.
А в зимнее время года эта проблема усугубляется наличием пальто и другими аксессуарами.
Ранее мы писали, что женщину сняли с рейса из-за 10-килограммовой груди.