"Грустное зрелище": туристов ужаснули пляжи на Бали

Побывавшие на Бали туристы ужаснулись состоянием популярных пляжей острова. Об этом пишет издание News.com.au.
Путешественники опубликовали фотографии пляжа Кута, который весь покрыт мусором.
«Это нормально для этого пляжа, или тут была недавно какая-то очень плохая погода?» — написал в соцсетях турист Митч Коннели.
Публикацию прокомментировали 160 пользователей, которые тоже удивились количеству мусора на пляжах Индонезии:
«Это просто ужасно! Количество мусора и пластика на острове Нуса Пенида тоже было отвратительным», — написала в комментариях одна из туристов.
Еще одна путешественница заявила, что другие пляжи Бали тоже утопают в мусоре:
«Голубая лагуна этим августом была еще хуже. Мы ездили туда на снорклинг, и даже когда плывешь в море и разглядываешь подводную жизнь, там всюду мусор в воде. Очень грустное зрелище».
Некоторые предположили, что причиной вымытого из океана мусора стали проливные дожди.