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2 часа назад

"Грустное зрелище": туристов ужаснули пляжи на Бали

Мира Маркина

Побывавшие на Бали туристы ужаснулись состоянием популярных пляжей острова. Об этом пишет издание News.com.au.

"Грустное зрелище": туристов ужаснули пляжи на Бали
Фото: соцсетисоцсети

Путешественники опубликовали фотографии пляжа Кута, который весь покрыт мусором.

«Это нормально для этого пляжа, или тут была недавно какая-то очень плохая погода?» — написал в соцсетях турист Митч Коннели.

Публикацию прокомментировали 160 пользователей, которые тоже удивились количеству мусора на пляжах Индонезии:

«Это просто ужасно! Количество мусора и пластика на острове Нуса Пенида тоже было отвратительным», — написала в комментариях одна из туристов.

Турист попал в больницу, глотнув воду из бассейна на Бали

Еще одна путешественница заявила, что другие пляжи Бали тоже утопают в мусоре:

«Голубая лагуна этим августом была еще хуже. Мы ездили туда на снорклинг, и даже когда плывешь в море и разглядываешь подводную жизнь, там всюду мусор в воде. Очень грустное зрелище».

Некоторые предположили, что причиной вымытого из океана мусора стали проливные дожди.

Ранее российская блогерша рассказала, как на Бали наживаются на туристах.

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