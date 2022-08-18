Турист попал в больницу, глотнув воду из бассейна на Бали

Туриста из Австралии Исаака Пауэра госпитализировали на Бали после попутки сделать фото в бассейне. Об этом сообщает New Your Post.

На кадрах, которые опубликовал мужчина в социальных сетях видно, как он плавает в бассейне и пьет воду из шланга, подвешенного на деревянную статую. А через некоторое время Исаак уже публикует снимок из больницы.