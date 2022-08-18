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1 час назад

Турист попал в больницу, глотнув воду из бассейна на Бали

Мария Иглина

Туриста из Австралии Исаака Пауэра госпитализировали на Бали после попутки сделать фото в бассейне. Об этом сообщает New Your Post.

Турист попал в больницу, глотнув воду из бассейна на Бали
Фото: unsplash.comunsplash.com

На кадрах, которые опубликовал мужчина в социальных сетях видно, как он плавает в бассейне и пьет воду из шланга, подвешенного на деревянную статую. А через некоторое время Исаак уже публикует снимок из больницы.

Подписчики Пауэра и другие пользователи поддержали его:

"Все мы проходили через это на Бали. Крепись, чувак!", "Кто не ложился в больницу с отравлением на Бали, тот не был на Бали".

Ранее была названа страна, неожиданно ставшая популярной у россиян.

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