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1 час назад

В визовом центре рассказали о правилах оформления шенгена во Францию

Мира Маркина

Франция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для оформления туристического шенгена. Об этом сообщает РИА Новости.

Названы правила оформления шенгена во Францию
Фото: UnsplashUnsplash

"Нет, в данном случае изменений со стороны консульства не было: предоставляется выписка с банковского счета российского и любая страховая компания", - подтвердили в визовом центре.

Напомним, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС.

Ранее «Рамблер» сообщил, что глава «Аэрофлота» назвал новые зарубежные направления.

Новости путешествий,Аэрофлот,ЕС,
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