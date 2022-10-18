Названы правила оформления шенгена во Францию

Франция не требует от россиян выписки со счета европейского банка для оформления туристического шенгена. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, в данном случае изменений со стороны консульства не было: предоставляется выписка с банковского счета российского и любая страховая компания", - подтвердили в визовом центре.

Напомним, что в визовых центрах ФРГ для оформления шенгенской визы теперь требуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, а также страховка, оформленная в ЕС.