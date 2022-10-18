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2 часа назад

Глава «Аэрофлота» рассказал о новых зарубежных направлениях

Мира Маркина

Российская авиакомпания "Аэрофлот" рассматривает новые международные рынки, в том числе Африку, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике. Его слова приводит РИА Новости.

Перечислены новые зарубежные направления
Фото: UnsplashUnsplash

"Мы сконцентрированы на приоритетных международных рынках, хотя для себя рассматриваем и постоянно "мониторим" новые направления. Африка — это один из потенциальных рынков, за которыми мы тоже следим", — сказал Александровский.

Напомним, на данный момент российские авиакомпании летают в ограниченное число стран из-за санкций.

Ранее «Рамблер» писал о том, как оформить полис за границей.

Новости путешествий,Сергей Александровский,Аэрофлот,Совет Федерации,
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