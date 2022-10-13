Турист удивил соцсети размером бутерброда, выданного на борту

Пассажир ирландской авиакомпании AER Lingus опубликовал в своем профиле в Твиттере пост об обслуживании на борту. Фото его обеда удивило пользователей соцсети.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Пэт Фелан летел из Клэра (Ирландия) в Нью-Йорк. В небе путешественник провел семь часов. И за все это время пассажир получил один сэндвич размером с ладошку. По словам Пэта, “щедрый паек” по вкусу напоминал картон.

Также клиентов AER Lingus лишили кофе и чая ввиду отсутствия на борту крышек для одноразовых стаканчиков.

Пользователи Твиттера оказали поддержку автору публикации. Многие стали делиться в комментариях своими историями неудачных авиапутешествий.

Пэт получил ответ представителя Aer Lingus. Тот принес извинения за скромный обед и сообщил, что жалобу пассажира передали команде по работе с клиентами.