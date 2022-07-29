Стюардесса обнаружила голову змеи в бортовой еде: видео

Стюардесса рейса турецкой авиакомпании, следовавшего по маршруту из Анкары в Дюссельдорф, опубликовала в сети видео, возмутившее пользователей со всего мира, об этом рассказали в Ленте.ру.

На видео девушка демонстрирует, что в контейнере с ее питанием находится отрезанная голова змеи. По остаткам еды понятно, что половину девушка уже успела съесть, прежде чем обнаружить змею.

Пользователи были шокированы таким инцидентом. Многие из них заявили, что с этого момента будут обходить стороной турецкие авиалинии и высказали свои переживания о моральном состоянии девушки после увиденного.