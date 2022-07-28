Самолет экстренно посадили из-за плюющегося пассажира

Во время полета по маршруту Лондон – Лос-Анджелес 26 июля один из пассажиров вел себя неадекватно, что привело к вынужденной посадке рейса в Солт-Лейк-Сити, сообщает CNN.

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На борту данного рейса авиакомпании Virgin Atlantic один из пассажиров грозился разбить иллюминатор и был агрессивным по отношению к другим пассажирам и членам экипажа. Своего соседа по креслу он схватил за горло и плюнул ему в лицо.

Пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в Солт-Лейк-Сити из-за выходок неадекватного мужчины, где его уже ожидали полицейские. В итоге рейс прилетел в Лос-Анджелес с четырехчасовой задержкой.