Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 63.76EUR 62.59
Войти в почту
1 час назад

Популярная европейская страна изменила правила получения виз для россиян

Диана Товсепова

Болгария усложнила правила получения мультивиз для российских туристов. Об ужесточении процесса выдачи виз сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Популярная европейская страна ужесточила выдачу виз для россиян
Фото: PxherePxhere

Так, с 6 октября 2022 года, по данным АТОР, консульства Болгарии в столице и Санкт-Петербурге изменили условия оформления мультивиз.

Теперь россияне, делающие получить туристическую мультивизу, должны уже иметь в действующем или старом загранпаспорте болгарскую или шенгенскую визу.

Названы выгодные направления для отдыха на Новый год в РФ

В ином случае россиянам оформят или краткосрочную визу с возможностью въезда только в Болгарию или двукратную краткосрочную визу, по которой россияне смогут въезжать кроме Болгарии, еще и в Румынию, Хорватию и на Кипр. Однако сделать это можно будет только один раза на срок действия визы.

Эксперты объяснили, что обычно болгарская виза оформлялась на год и давала право заезжать в Хорватию, Румынию и на Кипр и оставаться там до 180 дней в год. Сейчас такой вариант для россиян недоступен.

Ранее мы писали о самых желанных турнаправлениях на ноябрьские праздники.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители