Популярная европейская страна ужесточила выдачу виз для россиян

Болгария усложнила правила получения мультивиз для российских туристов. Об ужесточении процесса выдачи виз сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, с 6 октября 2022 года, по данным АТОР, консульства Болгарии в столице и Санкт-Петербурге изменили условия оформления мультивиз.

Теперь россияне, делающие получить туристическую мультивизу, должны уже иметь в действующем или старом загранпаспорте болгарскую или шенгенскую визу.

В ином случае россиянам оформят или краткосрочную визу с возможностью въезда только в Болгарию или двукратную краткосрочную визу, по которой россияне смогут въезжать кроме Болгарии, еще и в Румынию, Хорватию и на Кипр. Однако сделать это можно будет только один раза на срок действия визы.

Эксперты объяснили, что обычно болгарская виза оформлялась на год и давала право заезжать в Хорватию, Румынию и на Кипр и оставаться там до 180 дней в год. Сейчас такой вариант для россиян недоступен.