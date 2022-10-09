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1 час назад

Пилот нарисовал в небе самый большой портрет Елизаветы II

Мира Маркина

Пилот самолета создал самый большой портрет королевы Великобритании Елизаветы II с помощью траектории полета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пилот нарисовал в небе самый большой портрет Елизаветы II
Фото: pxhere.compxhere.com

Женщина по имени Амаль Лархлид (Amal Larhlid) совершила двухчасовой полет над Великобританией в четверг, 6 октября. Высота портрета королевы составила 65 миль, а ширина - 39 (105 и 63 километра соответственно).

Пилот нарисовала профиль Елизаветы в рамках благотворительной акции. Полет принес британскому хоспису более тысячи фунтов стерлингов (около 68,5 тысячи рублей).

Flightradar24

Отследить движения Лархлид можно было на сайте FlightRadar.

Ранее были названы лучшие страны для путешествий в 2022 году.

Новости путешествий,Елизавета II,
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