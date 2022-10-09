Пилот нарисовал в небе самый большой портрет Елизаветы II

Пилот самолета создал самый большой портрет королевы Великобритании Елизаветы II с помощью траектории полета. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фото: pxhere.com pxhere.com

Женщина по имени Амаль Лархлид (Amal Larhlid) совершила двухчасовой полет над Великобританией в четверг, 6 октября. Высота портрета королевы составила 65 миль, а ширина - 39 (105 и 63 километра соответственно).

Пилот нарисовала профиль Елизаветы в рамках благотворительной акции. Полет принес британскому хоспису более тысячи фунтов стерлингов (около 68,5 тысячи рублей).

Flightradar24