Названы лучшие страны для путешествий в 2022 году

По итогам международной премии The Readers' Choice Awards лучшей страной для посещения в 2022 году оказалась Французская Полинезия. Рейтинг составили на основе отзывов миллионов путешественников на сайте Condé Nast Traveler.

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Французская Полинезия — островное государство в Тихом океане, которое состоит более чем из 100 островов. По мнению туристов, это одно из самых доброжелательных и приятных мест в мире.

Второе место в рейтинге заняла Колумбия, где нельзя "не проникнуться музыкой, радостной атмосферой и жизнерадостностью". По словам путешественников, в стране "города уступают место пышным джунглям, перемежающимся с вершинами гор, коралловыми рифами цвета радуги и медовыми пляжами".

Также в список самых лучших стран для поездок в 2022 году вошли Таиланд, Коста-Рика, Ботсвана, Перу, Белиз, Шри-Ланка и Филиппины.