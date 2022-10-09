В Египте в ближайшее время может заработать российская платежная система "Мир". Об этом сообщает местная газета Al-Shorouk.

Как пишет издание, с таким заявлением выступили его источники в сфере экономики и туризма Египта. По их словам, в египетских банках в ближайшее время начнутся операции с российской валютой.

Как сообщили газете источники, на решение внедрять российскую платежную систему никак не повлиял отказ турецких банков принимать карты "Мир", основанный на риске введения санкций США.

Однако эксперты в туристической области не подтверждают запуск платежной системы в стране.