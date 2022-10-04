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34 минуты назад

Россиянам раскрыли стоимость заграничного отдыха с прямыми перелетами осенью

Диана Товсепова

Осенью россияне смогут отдохнуть, приобретая пакетные туры в 24 страны. Среди доступных направлений оказались Армения, Шри-Ланка, Тунис, Тайланд, Абхазия, ОАЭ, Египет, Венесуэла, Катар, Сербия, Куба, Мальдивы, Сейшелы, Белоруссия, Азербайджан, БАхрейн, Индия, Киргизия, Таджикистан, Казахстан и Эфиопия.

Россиянам раскрыли стоимость заграничного отдыха с прямыми перелетами осенью
Фото: Diego Delso Diego Delso

Стоимость путевок на осень раскрыли Ассоциация туроператоров России (АТОР) и ANEX Tour.

Оказалось, что дешевле всего россияне смогут отдохнуть в соседней Абхазии. В конце октября недельный отдых в четырехзвездочном отеле с полным пансионом обойдется в 48 тысяч рублей на двоих. Перелет входит в стоимость тура.

Выгодно отдохнуть осенью можно и в солнечной Армении. Горнолыжный курорт Цахкадзор в ноябре предлагает недельную путевку по стоимости от 55 тысяч рублей на двоих. Включены перелет, проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.

ANEX Tour также предлагает путевки в Тунис. Недельный отдых пятизвездочном отеле на семь ночей на двоих в конце октября обойдется примерно в 21 тысячу рублей без перелета.

А вот 11-дневный отдых на Шри-Ланке с перелетом и размещением в четырехзвездочном отеле с завтраками будет стоить россиянам от 205 тысяч рублей в октябре.

Ранее мы писали о снижении цен на билеты по популярным направлениям.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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