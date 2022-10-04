Отмечено снижение цен на билеты в три популярные страны

В связи со снижением спроса стоимость билетов на рейсы из России в ОАЭ, Турцию и Казахстан стала меняться. Соответствующая новость появилась на портале TourDom.
Сейчас перелет в обе стороны из столицы в Анталью обойдется путешественникам в среднем до сорока тысяч рублей. Билеты в Эмираты начинаются от шестидесяти тысяч.
“Три дня назад на 9 октября самые бюджетные места на рейсе Flydubai предлагали за 77 тысяч рублей в одну сторону”, — цитирует экспертов портал.
Ажиотажный спрос на билеты часто становится причиной неприятных ситуаций. Например, овербукинга. Ранее мы рассказывали, как не стать его жертвой.