Отмечено снижение цен на билеты в три популярные страны

В связи со снижением спроса стоимость билетов на рейсы из России в ОАЭ, Турцию и Казахстан стала меняться. Соответствующая новость появилась на портале TourDom.

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Сейчас перелет в обе стороны из столицы в Анталью обойдется путешественникам в среднем до сорока тысяч рублей. Билеты в Эмираты начинаются от шестидесяти тысяч.

“Три дня назад на 9 октября самые бюджетные места на рейсе Flydubai предлагали за 77 тысяч рублей в одну сторону”, — цитирует экспертов портал.