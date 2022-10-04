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1 час назад

TourDom: Цены на билеты в Турцию, ОАЭ и Казахстан стали снижаться

Мира Маркина

В связи со снижением спроса стоимость билетов на рейсы из России в ОАЭ, Турцию и Казахстан стала меняться. Соответствующая новость появилась на портале TourDom.

Отмечено снижение цен на билеты в три популярные страны
Фото: unsplash.comunsplash.com

Сейчас перелет в обе стороны из столицы в Анталью обойдется путешественникам в среднем до сорока тысяч рублей. Билеты в Эмираты начинаются от шестидесяти тысяч.

“Три дня назад на 9 октября самые бюджетные места на рейсе Flydubai предлагали за 77 тысяч рублей в одну сторону”, — цитирует экспертов портал.

Ажиотажный спрос на билеты часто становится причиной неприятных ситуаций. Например, овербукинга. Ранее мы рассказывали, как не стать его жертвой.

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