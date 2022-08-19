Что такое овербукинг и как не стать его жертвой

Овербукинг нередко доставляет неудобства пассажирам, а кому-то и вовсе может сорвать отпуск. Подробнее об этом явлении и о том, как не столкнуться с ним – в материале "Рамблера".

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а/к пытается продать как можно больше мест, чтобы точно загрузить самолет и застраховать себя от неявок пассажиров

а/к поменяла самолет на менее вместительный

если в расписании случился сбой после отмены предыдущего рейса, и теперь людей нужно срочно "распределить" по самолетам Овербукинг – это ситуация, при которой авиакомпании продают на рейс больше билетов, чем мест в самолете. Происходит это по нескольким причинам:

Как правило, если вы оказались в такой ситуации, сотрудники авиакомпании говорят вам про "проблемы с бронью" или технический сбой.

Вы рискуете столкнуться с овербукингом, если покупаете подозрительно дешевые билеты перед самым вылетом и не регистрируетесь на рейс заранее.

Если вы зарегистрируетесь на рейс онлайн, то вы едва ли станете жертвой овербукинга. Вот почему пренебрегать этой функцией не стоит, тем более, что она помимо прочего, экономит ваше время.

Если вы все-таки не попали на рейс из-за овербукинга, важно знать следующие вещи. Во-первых, авиаперевозчик обязан вас посадить на следующий рейс. Если вам нужно улететь как можно быстрее, обязательно расскажите об этом сотрудникам авиакомпании, они могут пойти навстречу.