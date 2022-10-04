Стюардесс Пакистана возмутило требование носить нижнее белье

В руководстве авиакомпании сочли, что не все сотрудники с должной педантичностью относятся к своему внешнему виду. Это, по их мнению, портит впечатление не только о персонале, но и об авиаперевозчике в целом. В опубликованном официальном документе отдельным пунктом прописано ношение нижнего белья. Эта часть инструкции и возмутила стюардесс.