Стюардесс Пакистана возмутило требование носить нижнее белье

Национальный авиаперевозчик Pakistan International Airlines выпустил инструкцию для своих бортпроводников. Одно из правил компании вызвало негодование у сотрудниц, сообщает First Post.
В руководстве авиакомпании сочли, что не все сотрудники с должной педантичностью относятся к своему внешнему виду. Это, по их мнению, портит впечатление не только о персонале, но и об авиаперевозчике в целом. В опубликованном официальном документе отдельным пунктом прописано ношение нижнего белья. Эта часть инструкции и возмутила стюардесс.
Представители Pakistan International Airlines публично признались, что в процессе составления новых рекомендаций для сотрудников были выбраны “неподходящие слова”.
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