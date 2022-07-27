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1 час назад

Способ британцев избежать очередей в аэропорту возмутил интернет

Мира Маркина

Популярный у британцев лайфхак вызвал негодование у посетителей аэропорта Хитроу. The Guardian сообщает, что хитрые пассажиры, не желая стоять в очередях, имитируют тяжелые травмы.

Способ избежать очередей в аэропорту возмутил интернет
Фото: flickr.comflickr.com

Исполнительный директор аэропорта Хитроу в Лондоне Джон Холланд-Кей предположил, что популярность такой уловки возросла благодаря вирусному TikTok-видео. Собеседник издания признал: в последнее время случаи, когда пассажиры готовы сесть в инвалидное кресло во избежание очередей, участились.

Администрация Хитроу жестко раскритиковала подобный способ занять свое место в самолете как можно скорее.

“Если вы зайдете на TikTok, вы увидите, что это преподносится как лайфхак для туристов. Пожалуйста, не делайте этого”, — попросил Холланд-Кей.

Ранее мы писали о том, как бесплатно получить бизнес-класс в самолете.

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