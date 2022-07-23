Как бесплатно получить бизнес-класс в самолете

Билеты в бизнес-класс самолета стоят в несколько раз дороже эконом-класса, и это объяснимо, ведь если человек летит бизнес-классом, у него более удобные сидения, стюардессы подходят по первому зову и стараются во всем угодить, а некоторые авиакомпании даже разработали специальное отдельное меню для бизнес-класса. Однако переплачивать за перелет может позволить себе лишь маля часть пассажиров, поэтому существуют способы бесплатно попасть в бизнес-класс, если вы купили билеты в эконом. О том, как это сделать — в материале “Рамблера”.

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Приходите на регистрацию последним

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Не регистрируйтесь заранее, а на регистрацию в аэропорте приходите последним. Так есть вероятность, что места в эконом-классе закончатся и вам повысят класс обслуживания.

Это связано с овербукингом, так как компании всегда продают билетов больше, чем есть мест в самолете. Чаще всего такое случается в “часы пик” — в сезон отпусков и в утреннее время. Схема предельно простая: для вас нет места в эконом-классе, поэтому вас пересаживают в бизнес-класс при наличии свободных мест.

Однако овербукинг может сработать и против вас. Вас попросят освободить место в самолете и вам придется ждать следующий рейс. В таком случае компания даст вам компенсацию.

Карта лояльности

Многие авиакомпании имеют несколько брендов. Например, к одной группе компаний может принадлежать лоукостер, чартерные рейсы и что-нибудь еще. Так, вам может быть выгодно приобретение карты лояльности, если вы регулярно летаете в самостоятельные путешествия или командировки. Пока компания анализирует историю ваших полетов, у вас накапливаются определенные бонусы, которые можно обменять на различные услуги, в том числе и на повышение класса.

Если в самолете бизнес-класс будет свободен, а у вас будет карта лояльности авиакомпании, то вам могут бесплатно предложить пересесть в бизнес-класс. Как бонус за ваше доверие.

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