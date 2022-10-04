Минувшая ночь стала одной из самых страшных для пассажиров рейса Новосибирск — Владивосток. Воздушное судно попало в зону турбулентности, которая стала причиной паники на борту, сообщает “Восток Медиа”.
Пассажиры рейса рассказали журналистам, что самолет стало сильно трясти, когда до посадки оставалось тридцать минут. По обыкновению командир воздушного судна включил табло “пристегнуть ремни”, а также объяснил: борт попал в зону турбулентности.
“Потом пару раз тряхнуло сильно и все, кто спал — проснулись. Заплакали дети. (...) В какие-то моменты казалось, что он резко начинает падать”, — вспоминала впоследствии пассажирка рейса.
Бортпроводники постарались успокоить находящихся на борту, объясняя, что ситуация штатная и не представляет угрозы.
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