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2 часа назад

“Все, кто спал — проснулись”: пассажиры рейса во Владивосток рассказали об инциденте в небе

Мира Маркина

Минувшая ночь стала одной из самых страшных для пассажиров рейса Новосибирск — Владивосток. Воздушное судно попало в зону турбулентности, которая стала причиной паники на борту, сообщает “Восток Медиа”.

“Все, кто спал — проснулись”
Фото: unsplash.comunsplash.com

Пассажиры рейса рассказали журналистам, что самолет стало сильно трясти, когда до посадки оставалось тридцать минут. По обыкновению командир воздушного судна включил табло “пристегнуть ремни”, а также объяснил: борт попал в зону турбулентности.

“Потом пару раз тряхнуло сильно и все, кто спал — проснулись. Заплакали дети. (...) В какие-то моменты казалось, что он резко начинает падать”, — вспоминала впоследствии пассажирка рейса.

Бортпроводники постарались успокоить находящихся на борту, объясняя, что ситуация штатная и не представляет угрозы.

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