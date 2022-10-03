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2 часа назад

Сошедшую на туристический лагерь лавину на Эвересте сняли на видео

Мария Кимакович

Видеороликом поделилась на своей странице в социальной сети журналистка Шристи Кафле.

Огромная снежная лавина обрушилась между двумя туристическими лагерями на горе Эверест в предгорье Манаслу. Находившиеся в этой местности туристы в спешке покидали лагерь, но при этом фиксировали все происходящее на смартфоны.

Очевидцам стихии удалось убежать, но вскоре стало известно, что среди спасшихся нет одного из горных гидов. Мужчину объявили без вести пропавшим и начали его поиски. До сих пор о его судьбе ничего не известно.

Туристам же, находящимся в третьем палаточном лагере в местности схода лавины, объявили об отмене выхода из него.

Ранее туристы пожаловались на роскошный отдых.

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