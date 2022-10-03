Видеороликом поделилась на своей странице в социальной сети журналистка Шристи Кафле.

Огромная снежная лавина обрушилась между двумя туристическими лагерями на горе Эверест в предгорье Манаслу. Находившиеся в этой местности туристы в спешке покидали лагерь, но при этом фиксировали все происходящее на смартфоны.

Очевидцам стихии удалось убежать, но вскоре стало известно, что среди спасшихся нет одного из горных гидов. Мужчину объявили без вести пропавшим и начали его поиски. До сих пор о его судьбе ничего не известно.