Названа дата возвращения авиасообщения между Россией и Марокко

На сайте Ассоциации туроператоров России появилась новость о возобновлении прямого авиасообщения между нашей страной и Марокко. Это королевство остается одним из любимых туристических направлений для пляжного отдыха.

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В национальной авиакомпании Royal Air Maroc заявили, что уже 1 ноября состоятся первые рейсы из Москвы в Касабланку. В небе пассажиры проведут около шести часов, прежде чем приземлятся на территории королевства.

В Марокко с 30 сентября были отменены все меры, принятые во время пандемии COVID-19 и направленные на сдерживание распространения этого заболевания. Теперь от туристов требуется лишь заполнить анкету о состоянии здоровья, которую выдают на борту самолета.

В АТОР отметили, что в начале ноября поездка на побережье Атлантического океана обойдется туристам в сумму не менее 30 тысяч рублей на человека (в одну сторону). В декабре, в так называемый “зимний период”, цена опустится на треть. Билеты можно приобрести уже сейчас.