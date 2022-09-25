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50 минут назад

Как самолеты стоят в пробке в небе: видео

Мира Маркина

Стоять и злиться в девятибалльной пробке могут не только автомобилисты. Оказывается, что пилоты самолетов тоже часто сталкиваются с такой проблемой. Почему это происходит и как рассказала российская стюардесса Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, пробки в авиации могут быть как на земле, еще в аэропорту, когда самолеты ждут выезда на взлетную полосу, так и в небе.

Смотрите видео, чтобы узнать, как выглядят стоящие в пробке самолеты.

Ранее мы показывали ролик о том, почему стюардессы всегда обязаны носить наручные часы на рейсах.

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