Как самолеты стоят в пробке в небе: видео

Стоять и злиться в девятибалльной пробке могут не только автомобилисты. Оказывается, что пилоты самолетов тоже часто сталкиваются с такой проблемой. Почему это происходит и как рассказала российская стюардесса Таисия @taisacabincrew в своем TikTok-аккаунте.

По словам девушки, пробки в авиации могут быть как на земле, еще в аэропорту, когда самолеты ждут выезда на взлетную полосу, так и в небе.

Смотрите видео, чтобы узнать, как выглядят стоящие в пробке самолеты.