Россияне стали вдвое чаще ездить по стране

Россияне в этом году изменили предпочтения и стали чаще выбирать поездки по городам страны. Такими наблюдениями поделились в пресс-службе туристического сервиса Travelata.ru. В списке самых популярных городов: Санкт-Петербург, Калининград, Москва и Казань.
«В этом году на фоне закрытия аэропортов в Крыму и Краснодарском крае сильно выросла доля сити-туров – с 15% до 30%. Туристы все чаще отправляются в Санкт-Петербург, доля этого направления выросла с 6% до 11%. Также набирает популярность Калининград – в прошлом году осенью туда отправились 5% туристов, а в этом уже 8%. Еще путешественники предпочитают ездить в Москву и Казань», – говорит Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru, слова которого передает РИА «Новости».
Стоимость осенних путешествий по стране в среднем увеличилась на 20-25 процентов. Также в этом году появились новые интересные направления — Приморье и Дагестан. А самыми бюджетными, по словам Олега Козырева, остаются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Туапсе и Дагестан.
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