Россияне стали вдвое чаще ездить по стране

«В этом году на фоне закрытия аэропортов в Крыму и Краснодарском крае сильно выросла доля сити-туров – с 15% до 30%. Туристы все чаще отправляются в Санкт-Петербург, доля этого направления выросла с 6% до 11%. Также набирает популярность Калининград – в прошлом году осенью туда отправились 5% туристов, а в этом уже 8%. Еще путешественники предпочитают ездить в Москву и Казань», – говорит Олег Козырев, директор по маркетингу Travelata.ru, слова которого передает РИА «Новости».