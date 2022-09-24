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1 час назад

Пугающий смерч в Сочи застал туристов в самолете: видео

Диана Товсепова

Пугающее видео сняли пассажиры самолета, следующего в Сочи.

Так, пассажиры с высоты наблюдали за огромной воронкой, вздымающейся из глубины моря. Многие на борту оказались напуганы, а пользователи в соцсетях заявили, что "никакой отдых с такими полетами не нужен".

Стоит отметить, что смерчи в сентябре нередко бывают в курортном городе. Этот сезон и вовсе выдался богатым на непогоду: смерчи и ураганы то и дело тревожили туристов и местных жителей на протяжении всего лета. При этом интересно, что до соседней Абхазии ураганы обычно не доходят.

Ранее мы писали об опасных курортах, где часто бывают случаи домогательств.

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