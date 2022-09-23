Специалисты Ассоциации туроператоров России оценили потенциал Таиланда в качестве популярного направления для отдыха в новогодние праздники.

В АТОР отмечают повышенный интерес российских туристов к путешествиям в Королевство Таиланд в период зимних праздничных каникул. По мнению специалистов, эта страна может войти в топ направлений наряду с ОАЭ, Египтом, Мальдивами и Турцией. Однако говорить о восстановлении уровня продаж, который был до пандемии, пока нельзя.

Предложения авиакомпаний по доставке пассажиров в Таиланд также повлияли на рост спроса. Известно, что уже в конце октября “Аэрофлот” и IKAR запустят чартерные рейсы в этот регион.

Напомним, 1 октября в Таиланде ждут отмены всех ограничений, введенных властями страны на фоне пандемии COVID-19. Соблюдение масочного режима будет отдано на откуп туристов.