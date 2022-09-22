Куда бюджетно съездить к морю в октябре

Аналитики проанализировали цены по 11 популярным пляжным направлениям и выяснили, куда можно отправиться, заплатив за туристический пакет, включающий 10 дней отдыха с перелетом, меньше 150 тысяч рублей. Рейтинг представлен на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Самым бюджетным, по оценке экспертов, станет отдых в Абхазии: тур на двоих с перелетом и завтраком обойдется в среднем в 46 000 рублей. Провести отпуск на таких же условиях в Сочи стоит на 10 000 дороже (56 000 рублей).

Лидером среди популярных зарубежных направлений остается Турция: стоимость десятидневного путешествие в Анталью на двоих составит 112 000 рублей. ОАЭ, Египет и на Шри-Ланку в среднем обойдутся в 120 000, 144 000 и 150 000 соответственно. За поездку в Бахрейн придется заплатить уже 180 000 рублей, а цены на десятидневный тур в Таиланд стартуют уже от 200 000 рублей.