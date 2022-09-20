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1 час назад

Россиян предупредили о высоком спросе в Турцию на Новый год

Мария Иглина

Эксперты туристической отрасли предупредили о высоком спросе на новогодние туры в Турцию. По их подсчетам, спрос вырастет минимум на 30-40 процентов. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в PEGAS Touristik заявили, что ожидают прирост туристов на новогодние даты в пять раз больше по сравнению с прошлым годом. А по данным ANEX Tour, в середине сентября 2021 года путешественники забронировали в 25 раз меньше туров на Новый год.

Также отмечается, что спросом пользуются не только туры в Стамбул, но и, например, пятизвездочные отели в Анталье и горнолыжные курорты.

Кроме этого, эксперты отмечают, что стоимость отдыха по сравнению с прошлым годом также вырастет. Сейчас же "цены находятся на приемлемом уровне".

Ранее стало известно, что россияне купили рекордное количество туров в ОАЭ и Египет.

Новости путешествий,Видео,Ассоциация туроператоров России,
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