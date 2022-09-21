Авиадебошир поссорился с соседями и справил нужду на кресло

Рейс компании Ryanair, направлявшийся из аэропорта Манчестера на Тенерифе, был вынужден отклониться на португальский остров Порту-Санту после того, как несколько пассажиров создали конфликтную ситуацию.
На борту, как рассказали пассажиры, оказался "пьяный и дикий" пассажир. Он вскакивал с места, дебоширил и мешал людям. Когда он решил пройти в туалет, ему отказали. Тогда мужчина встал и просто справил нужду на свободное место.
Тогда завязалась ссора с несколькими пассажирами. Экипаж решил посадить борт на острове Мадейра. Дебоширов сняли с рейса и борт продолжил свой маршрут.
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